Жилина Феодосия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина Феодосия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Степанида Антоновна

Отец ребёнка: Жилин Антон Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Жилин Лазарь Антонович

Отец ребёнка: Жилин Антон Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Жилин Семен Антонович

Отец ребёнка: Жилин Антон Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилин Антон Петрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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