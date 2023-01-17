Ширшева Дарья Фотиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшева Дарья Фотиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

До 1804

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Мария Климентьевна

Отец ребёнка: Ширшев Климентий Кириллович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1763

Сын: Ширшов Петр Климентьевич

Отец ребёнка: Ширшев Климентий Кириллович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Старкова Ирина Климентьевна

Отец ребёнка: Ширшев Климентий Кириллович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1776

Сын: Ширшов Михаил Климентьевич

Отец ребёнка: Ширшев Климентий Кириллович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширшев Климентий Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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