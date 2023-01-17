Ширшева Дарья Фотиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиДо 1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Мария Климентьевна
Отец ребёнка: Ширшев Климентий Кириллович
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Ширшев Климентий Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Старкова Ирина Климентьевна
Отец ребёнка: Ширшев Климентий Кириллович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Ширшов Михаил Климентьевич
Отец ребёнка: Ширшев Климентий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1804