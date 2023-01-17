Старкова (Ширшова) Ирина Климентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смерти13.12.1809
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Старков Григорий Козмич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Старков Моисей Григорьевич
Отец ребёнка: Старков Григорий Козмич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Старков Фотий Григорьевич
Отец ребёнка: Старков Григорий Козмич
Рождение ребёнка
28.03.1799
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Старков Григорий Козмич
Рождение ребёнка
21.05.1804
Сын: Старков Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Старков Григорий Козмич
Рождение ребёнка
06.06.1805
Сын: Старков Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Старков Григорий Козмич
Крещение
17.10.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.03.1807
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Старков Григорий Козмич
Рождение ребёнка
06.03.1807
Сын: Старков Федот Григорьевич
Отец ребёнка: Старков Григорий Козмич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
13.12.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
13.12.1809