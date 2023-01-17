Старкова (Ширшова) Ирина Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова (Ширшова) Ирина Климентьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

13.12.1809

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Ширшев Климентий Кириллович

Мать: Ширшева Дарья Фотиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Старков Григорий Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Старков Моисей Григорьевич

Отец ребёнка: Старков Григорий Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Старков Фотий Григорьевич

Отец ребёнка: Старков Григорий Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.03.1799

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Старков Григорий Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.05.1804

Сын: Старков Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Старков Григорий Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.06.1805

Сын: Старков Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Старков Григорий Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.10.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.03.1807

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Старков Григорий Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.03.1807

Сын: Старков Федот Григорьевич

Отец ребёнка: Старков Григорий Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Григорий Козмич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
13.12.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
13.12.1809
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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