Старков Никифор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения06.06.1805
Дата смерти08.07.1805
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1805
Крещение
07.06.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница работника Адриана Долматова жена Агрипина
Место жительства
Неизвестно
Похороны
08.07.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
08.07.1805