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Старков Никифор Григорьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

06.06.1805

Дата смерти

08.07.1805

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

Около 1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1805

Отец: Старков Григорий Козмич

Мать: Старкова Ирина Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.06.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница работника Адриана Долматова жена Агрипина
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
08.07.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
08.07.1805
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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