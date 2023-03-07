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(Старкова) Дарья Григорьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

28.03.1799

Дата смерти

21.11.1809

Пол

Женский

Отец

1767 г.р.

Мать

Около 1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1799

Отец: Старков Григорий Козмич

Мать: Старкова Ирина Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.03.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
21.11.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
21.11.1809
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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