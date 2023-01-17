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Ширшов Михаил Климентьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1776

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Ширшев Климентий Кириллович

Мать: Ширшева Дарья Фотиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
27.05.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
16.01.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Кузмы Панфилова жена евдокия
Крещение
25.01.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.02.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширшова Анастасия Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1823
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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