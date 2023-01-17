Ларина (Балакина) Феодора Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина (Балакина) Феодора Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Балакин Захар Петрович

Мать: Балакина Анастасия Петровна

Бракосочетание
19.10.1846

Муж: Ларин Григорий Никитич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1849

Сын: Ларин Поликарп Григорьевич

Отец ребёнка: Ларин Григорий Никитич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Ларин Григорий Никитич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Прохорова Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Ларин Григорий Никитич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ларин Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Ларин Григорий Никитич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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