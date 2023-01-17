Ларина (Балакина) Феодора Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
19.10.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1849
Сын: Ларин Поликарп Григорьевич
Отец ребёнка: Ларин Григорий Никитич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Ларин Григорий Никитич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Прохорова Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Ларин Григорий Никитич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Ларин Григорий Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно