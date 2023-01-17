Прохорова (Ларина) Феодосия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохорова (Ларина) Феодосия Григорьевна

Прохорова (Ларина) Феодосия Григорьевна

avatar

Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Ларин Григорий Никитич

Мать: Ларина Феодора Захаровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
21.02.1870

Муж: Прохоров Дмитрий Парфеньевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте | Василий Мокеев Зайцов
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close