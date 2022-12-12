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Балакин Петр Захарович

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Балакин Захар Петрович

Мать: Балакина Анастасия Петровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Балакина Евдокия Ивановна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Балакин Иоиль Петрович

Мать ребёнка: Балакина Евдокия Ивановна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Балакин Тарас Петрович

Мать ребёнка: Балакина Евдокия Ивановна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Балакина Евдокия Ивановна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балакина Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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