Балакин Петр Захарович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Балакина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Балакина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Балакина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Балакина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно