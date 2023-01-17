Балакина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакина Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Балакин Петр Захарович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Балакин Иоиль Петрович

Отец ребёнка: Балакин Петр Захарович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Балакин Тарас Петрович

Отец ребёнка: Балакин Петр Захарович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Балакин Петр Захарович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балакин Петр Захарович

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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