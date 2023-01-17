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Токарев Авраам Терентьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Токарев Терентий Трофимович

Мать: Токарева Пелагия Константиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евдокия Абрамовна

Мать ребёнка: Токарева Татьяна Вонифатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Токарев Иван Авраамович

Мать ребёнка: Токарева Татьяна Вонифатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.11.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
25.11.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1852

Сын: Токарев Петр Абрамович

Мать ребёнка: Токарева Татьяна Вонифатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Токарев Василий Абрамович

Мать ребёнка: Токарева Татьяна Вонифатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.02.1857

Сын: Токарев Михаил Авраамович

Мать ребёнка: Токарева Татьяна Вонифатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Татьяна Вонифатьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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