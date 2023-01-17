Токарев Авраам Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Крещение
22.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евдокия Абрамовна
Мать ребёнка: Токарева Татьяна Вонифатьевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Токарева Татьяна Вонифатьевна
Крещение
07.11.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
25.11.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Токарева Татьяна Вонифатьевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Токарев Василий Абрамович
Мать ребёнка: Токарева Татьяна Вонифатьевна
Рождение ребёнка
20.02.1857
Сын: Токарев Михаил Авраамович
Мать ребёнка: Токарева Татьяна Вонифатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно