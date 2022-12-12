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Токарев Лазарь Терентьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

19.11.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1836

Отец: Токарев Терентий Трофимович

Мать: Токарева Пелагия Константиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
05.06.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парыгина Татьяна Лазаревна

Мать ребёнка: Токарева Акилина Ульяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Акилина Ульяновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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