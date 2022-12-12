Токарев Лазарь Терентьевич
Место рождения
Дата рождения19.11.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1836
Крещение
05.06.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парыгина Татьяна Лазаревна
Мать ребёнка: Токарева Акилина Ульяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно