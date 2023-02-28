Щербакова (Токарева) Параскева Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Токарева) Параскева Терентьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Токарев Терентий Трофимович

Мать: Токарева Пелагия Константиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.02.1843

Муж: Щербаков Петр Федорович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
05.02.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.08.1844

Сын: Щербаков Степан Петрович

Отец ребёнка: Щербаков Петр Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.02.1849

Сын: Щербаков Василий Петрович

Отец ребёнка: Щербаков Петр Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.11.1852

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Щербаков Петр Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Щербаков Петр Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Щербаков Петр Федорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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