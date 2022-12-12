Щербаков Степан Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаков Степан Петрович

Щербаков Степан Петрович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

11.08.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1844

Отец: Щербаков Петр Федорович

Мать: Щербакова Параскева Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.08.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.01.1867

Дочь: Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Щербакова Фиона Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Фиона Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close