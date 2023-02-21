Токарева Анна Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева Анна Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1849

Сын: Токарев Никита Самуилович

Отец ребёнка: Токарев Самуил Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.06.1853

Дочь: Акилина Самуиловна

Отец ребёнка: Токарев Самуил Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.05.1854

Сын: Токарев Марк Самуилович

Отец ребёнка: Токарев Самуил Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Самуил Терентьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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