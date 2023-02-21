Токарева Анна Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1849
Сын: Токарев Никита Самуилович
Отец ребёнка: Токарев Самуил Терентьевич
Рождение ребёнка
25.06.1853
Дочь: Акилина Самуиловна
Отец ребёнка: Токарев Самуил Терентьевич
Рождение ребёнка
07.05.1854
Отец ребёнка: Токарев Самуил Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно