Китаева Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаева Ксения Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Китаев Феофилакт Константинович

Отец ребёнка: Китаев Константин Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Китаев Никита Константинович

Отец ребёнка: Китаев Константин Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.04.1800

Дочь: Манохина Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Китаев Константин Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Токарева Пелагия Константиновна

Отец ребёнка: Китаев Константин Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.05.1805

Сын: Китаев Тимофей Константинович

Отец ребёнка: Китаев Константин Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Сын: Китаев Яков Константинович

Отец ребёнка: Китаев Константин Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.06.1812

Дочь: Щербакова Акилина Константиновна

Отец ребёнка: Китаев Константин Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Китаев Константин Саввич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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