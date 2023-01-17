Китаева Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Китаев Феофилакт Константинович
Отец ребёнка: Китаев Константин Саввич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Китаев Никита Константинович
Отец ребёнка: Китаев Константин Саввич
Рождение ребёнка
18.04.1800
Дочь: Манохина Ирина Константиновна
Отец ребёнка: Китаев Константин Саввич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Токарева Пелагия Константиновна
Отец ребёнка: Китаев Константин Саввич
Рождение ребёнка
07.05.1805
Сын: Китаев Тимофей Константинович
Отец ребёнка: Китаев Константин Саввич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Китаев Яков Константинович
Отец ребёнка: Китаев Константин Саввич
Рождение ребёнка
11.06.1812
Дочь: Щербакова Акилина Константиновна
Отец ребёнка: Китаев Константин Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно