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Китаев Феофилакт Константинович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Китаев Константин Саввич

Мать: Китаева Ксения Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.02.1811

Жена: Китаева Домника Терентьевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814

Сын: Китаев Александр Феофилактович

Мать ребёнка: Китаева Домника Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Фекла Феофилактовна

Мать ребёнка: Китаева Домника Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Охезина Агафия Феофилактовна

Мать ребёнка: Китаева Домника Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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