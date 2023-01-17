Китаев Феофилакт Константинович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
08.02.1811
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814
Сын: Китаев Александр Феофилактович
Мать ребёнка: Китаева Домника Терентьевна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Фекла Феофилактовна
Мать ребёнка: Китаева Домника Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Охезина Агафия Феофилактовна
Мать ребёнка: Китаева Домника Терентьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1858