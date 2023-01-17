Китаева (Пахотина) Домника Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаева (Пахотина) Домника Терентьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Малых Терентий Ильич

Мать: Малых Васса Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.02.1811

Муж: Китаев Феофилакт Константинович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814

Сын: Китаев Александр Феофилактович

Отец ребёнка: Китаев Феофилакт Константинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Фекла Феофилактовна

Отец ребёнка: Китаев Феофилакт Константинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Охезина Агафия Феофилактовна

Отец ребёнка: Китаев Феофилакт Константинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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