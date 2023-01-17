Охезина (Китаева) Агафия Феофилактовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охезина (Китаева) Агафия Феофилактовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Китаев Феофилакт Константинович

Мать: Китаева Домника Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.03.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
07.08.1847
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник: | Сарапульской единоверческой церкви священник Василий Михеев Шутов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охезин Петр Прохоров

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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