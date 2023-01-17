Щербакова Ефимия Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербакова Ефимия Самуиловна

Щербакова Ефимия Самуиловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1855

Дочь: Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Устинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Щербаков Роман Григорьевич

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Устинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мичкова Агриппина Григорьевна

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Устинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Григорий Устинович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close