Щербакова Ефимия Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1855
Дочь: Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Устинович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Щербаков Роман Григорьевич
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Устинович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мичкова Агриппина Григорьевна
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Устинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно