Щербакова Анисия Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Щербаков Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Щербаков Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Щербаков Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Землянникова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Щербаков Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Щербаков Иван Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно