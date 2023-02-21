Щербакова Анисия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Анисия Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Щербаков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Щербаков Иван Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Сын: Щербаков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Щербаков Иван Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Сын: Щербаков Стахий Иванович

Отец ребёнка: Щербаков Иван Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Землянникова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Щербаков Иван Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Сын: Щербаков Федор Иванович

Отец ребёнка: Щербаков Иван Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Иван Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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