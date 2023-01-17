Мамонтова (Бабикова) Анна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова (Бабикова) Анна Федотовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Бабиков Федот Андреевич

Мать: Бабикова Екатерина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.06.1840

Муж: Мамонтов Онисим Галактионович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.02.1843
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.10.1843

Сын: Мамонтов Андрей Онисимович

Отец ребёнка: Мамонтов Онисим Галактионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
30.03.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1847

Сын: Мамонтов Савва Онисимович

Отец ребёнка: Мамонтов Онисим Галактионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Щербакова Александра Онисимовна

Отец ребёнка: Мамонтов Онисим Галактионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ирина Онисимовна

Отец ребёнка: Мамонтов Онисим Галактионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Татьяна Онисимовна

Отец ребёнка: Мамонтов Онисим Галактионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонтов Василий Онисимович

Отец ребёнка: Мамонтов Онисим Галактионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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