Мамонтова (Бабикова) Анна Федотовна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
12.06.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.02.1843
Рождение ребёнка
24.10.1843
Сын: Мамонтов Андрей Онисимович
Отец ребёнка: Мамонтов Онисим Галактионович
Крещение
30.03.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1847
Сын: Мамонтов Савва Онисимович
Отец ребёнка: Мамонтов Онисим Галактионович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Щербакова Александра Онисимовна
Отец ребёнка: Мамонтов Онисим Галактионович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ирина Онисимовна
Отец ребёнка: Мамонтов Онисим Галактионович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Татьяна Онисимовна
Отец ребёнка: Мамонтов Онисим Галактионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамонтов Василий Онисимович
Отец ребёнка: Мамонтов Онисим Галактионович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно