Волкова (Мамонтова) Ефросиния Галактионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Мамонтова) Ефросиния Галактионовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Мамонтов Галактион Ефремович

Мать: Мамонтова Фекла Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1836

Муж: Волков Федор Кондратьевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
20.06.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
20.01.1847
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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