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Мичков Филипп Родионович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

14.01.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1801

Отец: Мичков Родион Феофанович

Мать: Мичкова Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.01.1801
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.02.1820

Жена: Мичкова Матрона Степановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826

Сын: Мичков Степан Филиппович

Мать ребёнка: Мичкова Матрона Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Мичков Логин Филиппович

Мать ребёнка: Мичкова Матрона Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.06.1834

Дочь: Феодосия Филипповна

Мать ребёнка: Мичкова Матрона Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.10.1836

Дочь: Параскева Филипповна

Мать ребёнка: Мичкова Матрона Степановна

Рождение ребёнка
?.03.1838

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: Мичкова Матрона Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.05.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: Мичкова Матрона Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
01.09.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ирина Филипповна

Мать ребёнка: Мичкова Матрона Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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