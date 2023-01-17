Мичков Филипп Родионович
Место рождения
Дата рождения14.01.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1801
Крещение
17.01.1801
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.02.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Мичкова Матрона Степановна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Мичкова Матрона Степановна
Рождение ребёнка
10.06.1834
Дочь: Феодосия Филипповна
Мать ребёнка: Мичкова Матрона Степановна
Рождение ребёнка
26.10.1836
Дочь: Параскева Филипповна
Мать ребёнка: Мичкова Матрона Степановна
Рождение ребёнка
?.03.1838
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: Мичкова Матрона Степановна
Крещение
12.05.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анастасия Филипповна
Мать ребёнка: Мичкова Матрона Степановна
Крещение
01.09.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ирина Филипповна
Мать ребёнка: Мичкова Матрона Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно