(Мичкова) Параскева Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мичкова) Параскева Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1836

Отец: Мичков Филипп Родионович

Мать: Мичкова Матрона Степановна

Крещение
21.12.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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