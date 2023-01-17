Сапожникова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

01.08.1802

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Сапожников Степан Панкратович

Отец ребёнка: Сапожников Панкрат Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1768

Сын: Сапожников Алексей Панкратович

Отец ребёнка: Сапожников Панкрат Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Чаплина Анна Панкратовна

Отец ребёнка: Сапожников Панкрат Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожников Панкрат Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
01.08.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
01.08.1802
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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