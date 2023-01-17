Сапожникова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти01.08.1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Сапожников Степан Панкратович
Отец ребёнка: Сапожников Панкрат Иванович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Сапожников Алексей Панкратович
Отец ребёнка: Сапожников Панкрат Иванович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Чаплина Анна Панкратовна
Отец ребёнка: Сапожников Панкрат Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
01.08.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
01.08.1802