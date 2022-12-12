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Сапожников Алексей Панкратович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1768

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Сапожников Панкрат Иванович

Мать: Сапожникова Евдокия

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Мамонтова Матрона Алексеевна

Мать ребёнка: Сапожникова Мария Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.11.1800

Дочь: Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Сапожникова Мария Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.05.1806

Сын: Сапожников Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Сапожникова Мария Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Сын: Сапожников Лука Алексеевич

Мать ребёнка: Сапожникова Мария Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.05.1812

Дочь: Агриппина Алексеевна

Мать ребёнка: Сапожникова Мария Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Сапожникова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Пелагия Алексеевна

Мать ребёнка: Сапожникова Мария Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова Мария Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1827
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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