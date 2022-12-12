Сапожников Алексей Панкратович
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Сапожников Панкрат Иванович
Мать: Сапожникова Евдокия
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Мамонтова Матрона Алексеевна
Мать ребёнка: Сапожникова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
09.11.1800
Дочь: Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Сапожникова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
13.05.1806
Сын: Сапожников Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Сапожникова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Сапожников Лука Алексеевич
Мать ребёнка: Сапожникова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
30.05.1812
Дочь: Агриппина Алексеевна
Мать ребёнка: Сапожникова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Сапожникова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Пелагия Алексеевна
Мать ребёнка: Сапожникова Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1827