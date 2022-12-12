Мамонтова (Сапожникова) Матрона Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова (Сапожникова) Матрона Алексеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Сапожников Алексей Панкратович

Мать: Сапожникова Мария Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.03.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Заводского жителя Ивана Халина сын Артемий
Бракосочетание
14.02.1819

Муж: Мамонтов Михаил Васильевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Мамонтов Михаил Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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