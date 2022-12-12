Мамонтова (Сапожникова) Матрона Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Крещение
09.03.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Заводского жителя Ивана Халина сын Артемий
Бракосочетание
14.02.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Мамонтов Михаил Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно