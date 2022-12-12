Мамонтов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Бракосочетание
14.02.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Мамонтова Матрона Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно