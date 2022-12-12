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Мамонтов Михаил Васильевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Мамонтов Василий Захарович

Мать: Мамонтова Акилина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
14.02.1819

Жена: Мамонтова Матрона Алексеевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Мамонтова Матрона Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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