Мамонтова Акилина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамонтова Акилина Васильевна

Мамонтова Акилина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Мамонтов Василий Захарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Черепанова Пелагия Васильевна

Отец ребёнка: Мамонтов Василий Захарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Мамонтов Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Мамонтов Василий Захарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1799

Сын: Мамонтов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Мамонтов Василий Захарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Мамонтов Макар Васильевич

Отец ребёнка: Мамонтов Василий Захарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Мамонтов Василий Захарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.06.1810

Сын: Мамонтов Федот Васильевич

Отец ребёнка: Мамонтов Василий Захарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонтов Василий Захарович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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