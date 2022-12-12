Мамонтова Акилина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Мамонтов Василий Захарович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Черепанова Пелагия Васильевна
Отец ребёнка: Мамонтов Василий Захарович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Мамонтов Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Мамонтов Василий Захарович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Мамонтов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Мамонтов Василий Захарович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Мамонтов Макар Васильевич
Отец ребёнка: Мамонтов Василий Захарович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Мамонтов Василий Захарович
Рождение ребёнка
13.06.1810
Сын: Мамонтов Федот Васильевич
Отец ребёнка: Мамонтов Василий Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно