Мамонтов Василий Захарович
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Мамонтова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Черепанова Пелагия Васильевна
Мать ребёнка: Мамонтова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Мамонтов Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Мамонтова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Мамонтов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Мамонтова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Мамонтов Макар Васильевич
Мать ребёнка: Мамонтова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Мамонтова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
13.06.1810
Сын: Мамонтов Федот Васильевич
Мать ребёнка: Мамонтова Акилина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833