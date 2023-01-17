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Мамонтов Василий Захарович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1771

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Мамонтов Захар Филиппович

Мать: Мамонтова Ирина Меркурьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Мамонтова Акилина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Черепанова Пелагия Васильевна

Мать ребёнка: Мамонтова Акилина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Мамонтов Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Мамонтова Акилина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1799

Сын: Мамонтов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Мамонтова Акилина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Мамонтов Макар Васильевич

Мать ребёнка: Мамонтова Акилина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Мамонтова Акилина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.06.1810

Сын: Мамонтов Федот Васильевич

Мать ребёнка: Мамонтова Акилина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонтова Акилина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1833
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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