Мамонтова Ирина Меркурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Мамонтов Василий Захарович
Отец ребёнка: Мамонтов Захар Филиппович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Зайцова Васса Захаровна
Отец ребёнка: Мамонтов Захар Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно