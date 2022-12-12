Мамонтова Ирина Меркурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамонтова Ирина Меркурьевна

Мамонтова Ирина Меркурьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Мамонтов Василий Захарович

Отец ребёнка: Мамонтов Захар Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Зайцова Васса Захаровна

Отец ребёнка: Мамонтов Захар Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонтов Захар Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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