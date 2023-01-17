Сапожникова (Молина) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Молин Яков
Мать: Молина Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Мамонтова Матрона Алексеевна
Отец ребёнка: Сапожников Алексей Панкратович
Рождение ребёнка
09.11.1800
Дочь: Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Сапожников Алексей Панкратович
Рождение ребёнка
13.05.1806
Сын: Сапожников Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Сапожников Алексей Панкратович
Крещение
12.03.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810
Сын: Сапожников Лука Алексеевич
Отец ребёнка: Сапожников Алексей Панкратович
Рождение ребёнка
30.05.1812
Дочь: Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Сапожников Алексей Панкратович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Сапожников Алексей Панкратович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Пелагия Алексеевна
Отец ребёнка: Сапожников Алексей Панкратович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно