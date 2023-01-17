Сапожникова (Молина) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова (Молина) Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Молин Яков

Мать: Молина Васса Дмитриевна

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Мамонтова Матрона Алексеевна

Отец ребёнка: Сапожников Алексей Панкратович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.11.1800

Дочь: Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Сапожников Алексей Панкратович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.05.1806

Сын: Сапожников Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Сапожников Алексей Панкратович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.03.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810

Сын: Сапожников Лука Алексеевич

Отец ребёнка: Сапожников Алексей Панкратович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.05.1812

Дочь: Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Сапожников Алексей Панкратович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Сапожников Алексей Панкратович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Пелагия Алексеевна

Отец ребёнка: Сапожников Алексей Панкратович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожников Алексей Панкратович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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