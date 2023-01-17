Молина Васса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолина Васса Дмитриевна

Молина Васса Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Сапожникова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Молин Яков

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Чернеева Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Молин Яков

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молин Яков

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close