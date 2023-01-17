Молина Васса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Сапожникова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Молин Яков
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Чернеева Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Молин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Молин Яков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно