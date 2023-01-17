Чернеева (Молина) Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернеева (Молина) Дарья Яковлевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Молин Яков

Мать: Молина Васса Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
01.10.1804

Муж: Чернеев Яков Ильич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
30.06.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
30.06.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
14.05.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.03.1807

Сын: Чернеев Герасим Яковлевич

Отец ребёнка: Чернеев Яков Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Чернеева Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Чернеев Яков Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Чернеев Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Чернеев Яков Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
14.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815

Сын: Чернеев Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Чернеев Яков Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Сын: Чернеев Назар Яковлевич

Отец ребёнка: Чернеев Яков Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.04.1820

Сын: Чернеев Иларион Яковлевич

Отец ребёнка: Чернеев Яков Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Чернеев Евстафий Яковлевич

Отец ребёнка: Чернеев Яков Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.07.1825

Сын: Чернеев Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Чернеев Яков Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Чернеев Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Чернеев Яков Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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