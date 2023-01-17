Чернеева (Молина) Дарья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Молин Яков
Мать: Молина Васса Дмитриевна
Бракосочетание
01.10.1804
Муж: Чернеев Яков Ильич
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
30.06.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
30.06.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
14.05.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.03.1807
Сын: Чернеев Герасим Яковлевич
Отец ребёнка: Чернеев Яков Ильич
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Чернеева Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Чернеев Яков Ильич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Чернеев Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Чернеев Яков Ильич
Крещение
14.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Чернеев Яков Ильич
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Чернеев Яков Ильич
Рождение ребёнка
01.04.1820
Сын: Чернеев Иларион Яковлевич
Отец ребёнка: Чернеев Яков Ильич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Чернеев Евстафий Яковлевич
Отец ребёнка: Чернеев Яков Ильич
Рождение ребёнка
08.07.1825
Отец ребёнка: Чернеев Яков Ильич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Чернеев Яков Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно