Чернеев Петр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения08.07.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1825
Отец: Чернеев Яков Ильич
Мать: Чернеева Дарья Яковлевна
Крещение
09.07.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Стефана Заводчикова жена Матрона Ефимова
Смерть
Неизвестно