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Чернеев Петр Яковлевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

08.07.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1783 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1825

Отец: Чернеев Яков Ильич

Мать: Чернеева Дарья Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.07.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Стефана Заводчикова жена Матрона Ефимова
Смерть
Неизвестно
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