Чернеев Яков Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Чернеев Илья Васильевич
Бракосочетание
01.10.1804
Жена: Чернеева Дарья Яковлевна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.03.1807
Сын: Чернеев Герасим Яковлевич
Мать ребёнка: Чернеева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Чернеева Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Чернеева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Чернеев Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Чернеева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Чернеева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Чернеева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
01.04.1820
Сын: Чернеев Иларион Яковлевич
Мать ребёнка: Чернеева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Чернеев Евстафий Яковлевич
Мать ребёнка: Чернеева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
08.07.1825
Мать ребёнка: Чернеева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Чернеева Дарья Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1834