Чернеев Яков Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернеев Яков Ильич

Чернеев Яков Ильич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Чернеев Илья Васильевич

Мать: Чернеева Акилина Ивановна

Бракосочетание
01.10.1804

Жена: Чернеева Дарья Яковлевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.03.1807

Сын: Чернеев Герасим Яковлевич

Мать ребёнка: Чернеева Дарья Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Чернеева Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Чернеева Дарья Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Чернеев Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Чернеева Дарья Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Чернеев Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Чернеева Дарья Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Сын: Чернеев Назар Яковлевич

Мать ребёнка: Чернеева Дарья Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.04.1820

Сын: Чернеев Иларион Яковлевич

Мать ребёнка: Чернеева Дарья Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Чернеев Евстафий Яковлевич

Мать ребёнка: Чернеева Дарья Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.07.1825

Сын: Чернеев Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Чернеева Дарья Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Чернеев Илья Яковлевич

Мать ребёнка: Чернеева Дарья Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1834
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close