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Чернеев Семен Яковлевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Чернеев Яков Ильич

Мать: Чернеева Дарья Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Сын: Чернеев Матвей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Козминых Параскева Семеновна

Мать ребёнка: Чернеева Агриппина Прокопьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Вера Семеновна

Мать ребёнка: Чернеева Агриппина Прокопьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернеева Агриппина Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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