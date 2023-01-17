Чернеев Семен Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Чернеев Яков Ильич
Мать: Чернеева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Козминых Параскева Семеновна
Мать ребёнка: Чернеева Агриппина Прокопьевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Вера Семеновна
Мать ребёнка: Чернеева Агриппина Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно