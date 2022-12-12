Чернеева Агриппина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернеева Агриппина Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Козминых Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Чернеев Семен Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Вера Семеновна

Отец ребёнка: Чернеев Семен Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернеев Семен Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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