Чернеева (Кондюрина) Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Кондюрин Иван Федорович
Мать: Кондюрина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Чернеев Давид Ильич
Отец ребёнка: Чернеев Илья Васильевич
Рождение ребёнка
1783
Сын: Чернеев Яков Ильич
Отец ребёнка: Чернеев Илья Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1834