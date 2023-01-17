Чернеева (Кондюрина) Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернеева (Кондюрина) Акилина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Кондюрин Иван Федорович

Мать: Кондюрина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Чернеев Давид Ильич

Отец ребёнка: Чернеев Илья Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Сын: Чернеев Яков Ильич

Отец ребёнка: Чернеев Илья Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернеев Илья Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1834
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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