Кондюрина Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Марфа Ивановна

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Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1751

Сын: Кондюрин Савва Иванович

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Чернеева Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Федорович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Кондюрин Иван Иванович

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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