Кондюрина Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Чернеева Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно