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Чернеев Иларион Яковлевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

01.04.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1783 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1820

Отец: Чернеев Яков Ильич

Мать: Чернеева Дарья Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.04.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Канбарской дьячек Савин Данилов Плетенев
Смерть
Неизвестно
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