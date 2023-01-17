Чернеев Иларион Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1820
Отец: Чернеев Яков Ильич
Мать: Чернеева Дарья Яковлевна
Крещение
02.04.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Канбарской дьячек Савин Данилов Плетенев
Смерть
Неизвестно