(Сапожникова) Агриппина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сапожникова) Агриппина Алексеевна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

30.05.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1812

Отец: Сапожников Алексей Панкратович

Мать: Сапожникова Мария Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
31.05.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники | Диакон Григорий Красноперов | Соликамского мещанина Сергея Бузунова (...?)
Смерть
Неизвестно
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