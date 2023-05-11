(Сапожникова) Агриппина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения30.05.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1812
Крещение
31.05.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники | Диакон Григорий Красноперов | Соликамского мещанина Сергея Бузунова (...?)
Смерть
Неизвестно