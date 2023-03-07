Сапожников Лука Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1831
Сын: Сапожников Григорий Лукич
Мать ребёнка: Сапожникова Параскева Сысоевна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Сапожникова Параскева Сысоевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мария Лукинична
Мать ребёнка: Сапожникова Параскева Сысоевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Сапожникова Параскева Сысоевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно