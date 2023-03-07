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Сапожников Лука Алексеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Сапожников Алексей Панкратович

Мать: Сапожникова Мария Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Сапожников Григорий Лукич

Мать ребёнка: Сапожникова Параскева Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Сапожников Матвей Лукич

Мать ребёнка: Сапожникова Параскева Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мария Лукинична

Мать ребёнка: Сапожникова Параскева Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Сапожников Иван Лукич

Мать ребёнка: Сапожникова Параскева Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова Параскева Сысоевна

Смерть
Неизвестно
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