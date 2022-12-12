Сапожникова (Созина) Параскева Сысоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова (Созина) Параскева Сысоевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Созин Сысой Федорович

Мать: Созина Домника Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Сапожников Григорий Лукич

Отец ребёнка: Сапожников Лука Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Сапожников Матвей Лукич

Отец ребёнка: Сапожников Лука Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мария Лукинична

Отец ребёнка: Сапожников Лука Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Сапожников Иван Лукич

Отец ребёнка: Сапожников Лука Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожников Лука Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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