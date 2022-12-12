Сапожникова (Созина) Параскева Сысоевна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Созин Сысой Федорович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Сапожников Григорий Лукич
Отец ребёнка: Сапожников Лука Алексеевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Сапожников Лука Алексеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мария Лукинична
Отец ребёнка: Сапожников Лука Алексеевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Сапожников Лука Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно