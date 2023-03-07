Созина (Краснова) Домника Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСозина (Краснова) Домника Григорьевна

Созина (Краснова) Домника Григорьевна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Краснов Григорий Федорович

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.02.1800

Муж: Созин Сысой Федорович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1802

Сын: Созин Иван Сысоевич

Отец ребёнка: Созин Сысой Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Созин Дмитрий Сысоевич

Отец ребёнка: Созин Сысой Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804

Сын: Созин Алексей Сысоевич

Отец ребёнка: Созин Сысой Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Сапожникова Параскева Сысоевна

Отец ребёнка: Созин Сысой Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Параскева Сысоевна

Отец ребёнка: Созин Сысой Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Созин Федор Сысоевич

Отец ребёнка: Созин Сысой Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Гликерия Сысоевна

Отец ребёнка: Созин Сысой Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Фекла Сысоевна

Отец ребёнка: Созин Сысой Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close