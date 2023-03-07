Созина (Краснова) Домника Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Краснов Григорий Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1802
Сын: Созин Иван Сысоевич
Отец ребёнка: Созин Сысой Федорович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Созин Сысой Федорович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Созин Сысой Федорович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Сапожникова Параскева Сысоевна
Отец ребёнка: Созин Сысой Федорович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Параскева Сысоевна
Отец ребёнка: Созин Сысой Федорович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Созин Федор Сысоевич
Отец ребёнка: Созин Сысой Федорович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Гликерия Сысоевна
Отец ребёнка: Созин Сысой Федорович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Фекла Сысоевна
Отец ребёнка: Созин Сысой Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно