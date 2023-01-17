Созин Федор Сысоевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Созин Сысой Федорович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Созина Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Созина Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Созина Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Созин Лаврентий Федорович
Мать ребёнка: Созина Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Созина Васса Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Созина Васса Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно