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Созин Федор Сысоевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Созин Сысой Федорович

Мать: Созина Домника Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Созина Васса Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Созин Гавриил Федорович

Мать ребёнка: Созина Васса Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Созин Иосиф Федорович

Мать ребёнка: Созина Васса Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Созин Лаврентий Федорович

Мать ребёнка: Созина Васса Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Созина Васса Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Созина Васса Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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