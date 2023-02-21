Созина Васса Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Созин Федор Сысоевич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Созин Федор Сысоевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Созин Федор Сысоевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Созин Лаврентий Федорович
Отец ребёнка: Созин Федор Сысоевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Созин Федор Сысоевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Созин Федор Сысоевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно