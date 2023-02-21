Созина Васса Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созина Васса Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Созин Федор Сысоевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Созин Гавриил Федорович

Отец ребёнка: Созин Федор Сысоевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Созин Иосиф Федорович

Отец ребёнка: Созин Федор Сысоевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Созин Лаврентий Федорович

Отец ребёнка: Созин Федор Сысоевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Созин Федор Сысоевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Созин Федор Сысоевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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