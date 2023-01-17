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Созин Сысой Федорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Созин Федор Тимофеевич

Мать: Созина Анна Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.02.1800

Жена: Созина Домника Григорьевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1802

Сын: Созин Иван Сысоевич

Мать ребёнка: Созина Домника Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Созин Дмитрий Сысоевич

Мать ребёнка: Созина Домника Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804

Сын: Созин Алексей Сысоевич

Мать ребёнка: Созина Домника Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Сапожникова Параскева Сысоевна

Мать ребёнка: Созина Домника Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Параскева Сысоевна

Мать ребёнка: Созина Домника Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814

Сын: Созин Федор Сысоевич

Мать ребёнка: Созина Домника Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Гликерия Сысоевна

Мать ребёнка: Созина Домника Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Фекла Сысоевна

Мать ребёнка: Созина Домника Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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