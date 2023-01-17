Созин Сысой Федорович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Созин Федор Тимофеевич
Мать: Созина Анна Афанасьевна
Бракосочетание
09.02.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1802
Сын: Созин Иван Сысоевич
Мать ребёнка: Созина Домника Григорьевна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Созина Домника Григорьевна
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Созина Домника Григорьевна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Сапожникова Параскева Сысоевна
Мать ребёнка: Созина Домника Григорьевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Параскева Сысоевна
Мать ребёнка: Созина Домника Григорьевна
Крещение
20.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814
Сын: Созин Федор Сысоевич
Мать ребёнка: Созина Домника Григорьевна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Гликерия Сысоевна
Мать ребёнка: Созина Домника Григорьевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Фекла Сысоевна
Мать ребёнка: Созина Домника Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно