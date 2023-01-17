Созина Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Созин Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Прохорова Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Созин Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Климовских Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Созин Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Усов Петр Федорович
Отец ребёнка: Созин Федор Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно